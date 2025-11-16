قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العدل و الزملوط يتفقدان مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، و الوفد رفيع المستوى من مساعدي الوزير و أعضاء الهيئات القضائية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية شمال مدينة الخارجة.

تفقد منظومة العمل داخل المجمع

وخلال الجولة، اطّلع الوزير والمحافظ والوفد المرافق على منظومة العمل داخل المجمع، وما يضمه من مقار حكومية موحدة تعمل في بيئة رقمية متكاملة،. والتى تقدم خدماتها للمواطنين وفق أحدث النظم التكنولوجية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

عرض  أبرز الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية

وعقب الجولة، عقد الوزير والمحافظ لقاءً لعرض أبرز الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، وجهود الدولة في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال كلمته أعرب الوزير عن بالغ تقديره للطفرة الملموسة التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات ومن بينها المنشآت القضائية، مشيدًا بحجم ما تم تنفيذه من مشروعات لخدمة المواطن على أرض المحافظة،لافتًا إلى حرص القيادة السياسية على توطين التنمية المستدامة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة ربوع الوطن، ومقدمًا الشكر لقيادات المحافظة على الجهد المبذول في توفير خدمة لائق ومتميزة لأهالي المحافظة.

اهداء درع الوزاره لمحافظة الوادي الجديد 

وفي ختام اللقاء، قام الوزير بإهداء درع الوزارة للمحافظ، فيما أهدى الزملوط درع المحافظة للوزير وعدد من قيادات الوفد المرافق؛ تقديرًا لهذه الزيارة التاريخية التي شرفت بها المحافظة.

