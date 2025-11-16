رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا أكاديميا كندي بريطاني لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفدًا رفيع المستوى من مجمّع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة وجامعة انجليا راسكن البريطانية ، وذلك فى إطار دعم روابط التعليم الأكاديمي والبحث بين الجانبين.

وقد حضر اللقاء الدكتور مارك نوريش، نائب رئيس جامعة انجليا راسكن للعلاقات الدولية و الشراكات، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء مجمّع الجامعات، ودكتورة هادية حمدي نائب رئيس مجمع الجامعات الكندية في مصر ، والدكتور كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي بجامعة عين شمس.

دعم روابط التعليم الأكاديمي والبحث بين الجانبين

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في برامج الدراسات العليا بالشراكه مع جامعه انجليا راسكن البريطانيه و مجمع الجامعات الكنديه في مصر

كما بحث آفاق التعاون الدولي ومناقشة الخطة الاستراتيجية والبحثية لجامعة عين شمس، بما يعزز فرص تبادل الخبرات، ودعم البرامج الأكاديمية المشتركة، وتطوير الشراكات في مجالات التعليم والبحث العلمي.