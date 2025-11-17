بنمو 14%.. أرباح القابضة للسياحة والفنادق تقترب من 5 مليارات جنيه

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 – وفقاً للميزانية المجمعة – تخقيق إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 22% عن العام السابق.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق وصول صافي الربح المحقق لـ4.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025 بزيادة نسبتها 14%، مقارنة بأرباح العام المالي السابق له.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت في وقت سابق، إنها تستهدف من خلال الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة إضافة نحو 2500 غرفة فندقية للقطاع السياحي، في الـ 3 سنوات المقبلة .

وتعمل الوزارة علي خطة طموحة للانتهاء من 600 غرفة خلال السنة الأولى، تتضمن فندق اللسان رأس البر، ومن المتوقع دخول فنادق الكونتيننتال وشبرد في المرحلة الثانية بالإضافة فنادق في الأقاليم، ومرسى علم واستثمارات فندقية، خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة للسياحة

وتستهدف الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، تعزيز الريادة في قطاع السياحة والفنادق، والابتكار المستدام، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتوسع الجغرافي والاستثمار الفندقي، وجاءت أبرز ملامح الخطة كالتالي:

-إضافة إلى مشروعات تطوير الأصول القائمة وزيادة الطاقات الاستيعابية في عدد من المدن السياحية والدلتا. كما شهد العام تقدماً ملحوظاً في عدة مشروعات، من بينها تشغيل وتطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، وفندق أراكان رأس البر بالشراكة مع القطاع الخاص.

- إطلاق عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، وعروض الواقع الافتراضي (VR) الأولى من نوعها بمنطقة الأهرامات، وقرب الانتهاء من تطوير مطعم خان الخليلي بإدارة أوبروي العالمية.

-إطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع منتجع "جاز أصيلة" بمرسى علم.

-مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون وسط القاهرة، وامتداد فندق شتيجنبرجر اللسان برأس البر، وتقدم العمل في تطوير فندق شبرد التاريخي على كورنيش النيل.

التوجه نحو إقامة فنادق جديدة في الدلتا مثل مدن المحلة وطنطا والمنصورة، ومصنع جديد للخشب البلاستيكي.

-مشروعات عقارية وتجارية منها تطوير عدد من الفروع التجارية مثل معرض بونتريمولي التاريخي للأثاث الراقي، وإضافة فرع جديد بالإسكندرية.

-كمبوند أبهى حياة التابع لشركة المعمورة وبمشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة القابضة للسياحة حصول عدد من الفنادق التابعة لشركاتها على شهادة النجمة الخضراء تقديراً لتطبيقها معايير السياحة المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه.