مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى Cairo ICT
خبير إسرائيلي: نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس بالقوة العسكرية
ما هو الحليب النباتي الأكثر صحة؟.. مزايا الصويا والشوفان واللوز و الأرز الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

علاء فؤاد يعلن من قلب مؤتمر الجبهة الوطنية: جئنا لننفذ.. واختاروا نائبًا قويًا لمستقبل أقوى

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد
حسن رضوان   -  
عدسة احمد بيسو

أكد المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الجبهة الوطنية يخوض الانتخابات ببرنامج واضح وتوجه صريح لتنفيذ ما تم التعهد به، قائلاً: "إحنا جينا عشان ننفذ.. واختاروا نائب قوي، وأقولها بكل ثقة: مصر قوية بيكم."

وأضاف فؤاد أن الحزب يدعم التواصل المباشر مع المواطنين، ويعمل على تقديم مرشحين قادرين على تمثيل دوائرهم والدفاع عن مصالح الناس داخل البرلمان.

وشهد استاد القاهرة الدولي اليوم انطلاق المؤتمر الجماهيري الضخم لحزب الجبهة الوطنية، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني وسط حضور حاشد تقدمه عاصم الجزار رئيس الحزب، ومحمد أبو العينين نائب رئيس حزب الجبهة  وعدد من قيادات الصف الأول وأعضاء الحزب ومناصريه.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الحزب لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة، وشرح خططه للمرحلة المقبلة.

وأكد قيادات الحزب خلال المؤتمر أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب تمثل استحقاقًا وطنيًا يرسخ دعائم الاستقرار ويعكس وعي الشعب المصري، مشددين على أن النزول أمام اللجان يومي 24 و25 نوفمبر هو رسالة واضحة للعالم بأن المصريين متمسكون بحقهم الدستوري ودورهم في صناعة القرار.

ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة المكثفة في التصويت دعمًا للمسار الديمقراطي وتعزيزًا لمستقبل أكثر استقرارًا لمصر.

علاء فؤاد الجبهة الوطنية البرلمان حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

مآسي حورية فرغلي

هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

