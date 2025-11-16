علاء فؤاد يعلن من قلب مؤتمر الجبهة الوطنية: جئنا لننفذ.. واختاروا نائبًا قويًا لمستقبل أقوى

أكد المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الجبهة الوطنية يخوض الانتخابات ببرنامج واضح وتوجه صريح لتنفيذ ما تم التعهد به، قائلاً: "إحنا جينا عشان ننفذ.. واختاروا نائب قوي، وأقولها بكل ثقة: مصر قوية بيكم."

وأضاف فؤاد أن الحزب يدعم التواصل المباشر مع المواطنين، ويعمل على تقديم مرشحين قادرين على تمثيل دوائرهم والدفاع عن مصالح الناس داخل البرلمان.

وشهد استاد القاهرة الدولي اليوم انطلاق المؤتمر الجماهيري الضخم لحزب الجبهة الوطنية، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني وسط حضور حاشد تقدمه عاصم الجزار رئيس الحزب، ومحمد أبو العينين نائب رئيس حزب الجبهة وعدد من قيادات الصف الأول وأعضاء الحزب ومناصريه.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الحزب لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة، وشرح خططه للمرحلة المقبلة.

وأكد قيادات الحزب خلال المؤتمر أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب تمثل استحقاقًا وطنيًا يرسخ دعائم الاستقرار ويعكس وعي الشعب المصري، مشددين على أن النزول أمام اللجان يومي 24 و25 نوفمبر هو رسالة واضحة للعالم بأن المصريين متمسكون بحقهم الدستوري ودورهم في صناعة القرار.

ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة المكثفة في التصويت دعمًا للمسار الديمقراطي وتعزيزًا لمستقبل أكثر استقرارًا لمصر.