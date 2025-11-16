تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ملاكي ودراجات نارية داخل جراج بقطعة أرض فضاء في الزاوية الحمراء بدون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق يلتهم سيارة ودراجات نارية داخل جراج في الزاوية الحمراء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء جراج وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث انتقلت 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث وتبين تفحم سيارة ملاكي ودراجات نارية متواجدة داخل الجراج وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.