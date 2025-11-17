شوبير يكشف: ثلاثة لاعبين على رادار الأهلي لتدعيم خط الدفاع

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الاذاعي ، عن أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم خط دفاع النادي الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني ولجنة الكرة يدرسان عدة خيارات قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

وأوضح شوبير أن هناك قناعة كبيرة داخل الأهلي بقدرات المدافع أشرف داري، إلا أن التخوف من تعرضه لإصابة جديدة يعرقل خطوة التحرك الرسمي لضمه.

وأضاف أن الثنائي عمر فايد ومحمود الجزار يدخلان أيضًا ضمن اهتمامات الأهلي، مشيرًا إلى أن الحديث عن اسميهما “صحيح وقابل للتصديق”، لكنه شدد على أن النادي لم يفتح أي مفاوضات رسمية حتى الآن، وأن الأمر لا يزال في مرحلة جس النبض ودراسة الموقف.