قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول أممي: أوضاع النساء في مناطق النزاع بالسودان مأساوية و9.9 مليون نازح

السودان
السودان

قال سلفاتور نكورونزيزا ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان، إنّ الوضع الإنساني للنساء والفتيات في مناطق النزاع لا يزال يزداد تدهورًا بصورة مأساوية، موضحًا، أن البلاد تشهد موجات متصاعدة من النزوح، حيث بلغ عدد النازحين 9.9 مليون شخص، تشكل النساء 54% منهم. 

وأشار إلى أن العديد من السيدات والفتيات في مناطق مثل كردفان لم يعد أمامهن سوى تناول العشب وغذاء الحيوانات للبقاء على قيد الحياة في ظل الحصار ونفاد الإمدادات الغذائية وتوقف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البشائع والانتهاكات تتوسع في المناطق المحاصرة، ما بين المجاعة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى وقوع قتل جماعي يتم توثيقه منذ سيطرة  الدعم السريع على مدينة الفاشر. 

وأوضح أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات حادة للوصول إلى المتضررين بسبب غياب الممرات الإنسانية واستمرار العمليات العسكرية، الأمر الذي يمنع وصول المساعدات الأساسية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.

وأشار ممثل الأمم المتحدة للمرأة إلى أن أكثر من 80% من المنشآت الصحية والخدمات المرتبطة بها قد توقفت بالكامل، بما في ذلك مراكز التغذية. 

وأكد أن نهب آخر مستشفى في الفاشر دفع العديد من النساء إلى الولادة في الشوارع نتيجة غياب الرعاية الطبية، لافتًا، إلى ارتفاع حالات العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي دون وجود أي دعم طبي أو نفسي للناجيات، في ظل استمرار تدهور الوضع الصحي وانتشار أمراض مثل الكوليرا.

السودان الأمم المتحدة الصراع بالسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

مراسل قناة الحدث

مراسل الحدث: الجيش السوداني يضيق الخناق على قوات الدعم في مدينة بارا

غزة

إكسترا نيوز ترصد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الانتخابات

وكيل «تشريعية الشيوخ»: الرئيس السيسي وجّه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

بالصور

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد