حماة الوطن: الانتخابات تدار وفق منظومة مؤسسية على مستوى عالٍ من الشفافية

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الناخب المصري يمكنه الاطمئنان إلى أن النتيجة ستكون معبّرة عن إرادته، لأن الأصوات سيتم العمل على تدقيقها بعناية في الدوائر التي شهدت مخالفات، وفي الوقت نفسه، وجّه رسالة واضحة للمرشحين المخالفين.

وقال عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن البيان الهام الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حرص الدولة على ضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

وتابع المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن ما حدث في بعض الدوائر سيتم فحصه بدقة ونزاهة، وفق ما أعلنه الرئيس السيسي، وأن العملية الانتخابية تدار وفق منظومة مؤسسية واضحة ومراقبة على مستوى عالٍ من الشفافية.