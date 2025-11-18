رضا عبدالعال: المنتخب لعب دورة وهمية ولم يحقق أي استفادة



أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن لم يحقق أي استفادة ممكنة من دورة العين الودية المقامة بالإمارات.

وحصد الفراعنة برونزية دورة العين الودية بالإمارات بعد الفوز على الرأس الأخصر بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ستاد هزاع بن زايد، بينما يلعب منتخبا إيران وأوزبكستان في المباراة النهائية مساء اليوم الثلاثاء.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو ، مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:



أداء المنتخب الوطني لم يكن مقنعاً ، سواءً في المباراة الأولى أمام أوزبكستان أو في المباراة الثانية أمام الرأس الأخضر ، وكنت أتمنى عدم انضمام أي من اللاعبين المحترفين لهذا المعسكر خاصةً أن الهدف الأساسي هو تجربة أكبر عدد من الوجوه الجديدة مثلما أكد الجهاز الفني في تصريحاته ، فكيف تبحث عن وجوه جديدة وفي نفس الوقت تعتمد على المحترفين ونجوم الأهلي والزمالك ؟

وأضاف: المنتخب الوطني خاض دورة وهمية لا قيمة لها من الأساس ، وكان من الأفضل مواجهة منتخبات قوية مصنفة عالمياً مثل البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وغيرها ، أو على أقل تقدير مواجهة منتخبات إفريقية من التصنيف الأول مثل كوت ديفوار والمغرب والسنغال والجزائر، ليكون بمثابة احتكاك قوي واختبار حقيقي قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقرر إقامتها بالمغرب.