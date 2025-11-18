النقل تستعرض تقدم أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

استعرضت وزارة النقل آخر مستجدات تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري، ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

المشروع يمتد على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بطول 1100 متر وبعمق 17 مترًا. وتم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة، فيما بدأت أعمال البنية الفوقية للمحطة.

2 مليون حاوية سنويًا

ومن المقرر أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، إضافة إلى استقبال نحو 7 ملايين طن من البضائع العامة، بما يعزز قدرات الميناء ويزيد من طاقته الاستيعابية.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة إنشاء الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تنفذها مصر لتعزيز دورها كمركز محوري للنقل البحري والتجارة الدولية.

وتعد «سفاجا 2» البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، إذ ستسهم في خدمة الأنشطة التعدينية بالمثلث الذهبي، ودعم حركة التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء. كما ستساعد في جذب استثمارات بمجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية، بالإضافة إلى تعظيم الاعتماد على السكك الحديدية عبر ربط الميناء بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع.

ووفقًا للاتفاق الموقع سابقًا، تم إبرام العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بما يضمن أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي.