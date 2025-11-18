الغندور: عمر مرموش قدم مباراة كبيرة وأعتقد أنه أفضل لاعب في المباراة

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء عمر مرموش في مباراة منتخب مصر وكتب فيردي الودية.

عمر مرموش

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عمر مرموش قدم مباراة كبيرة و اعتقد انه افضل لاعب في المباراة".

حسام حسن: عندنا اتنين محترفين وربع محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد سطر وسطر

وكان قد كشف الإعلامي احمد عبد الباسط تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر:"

عندنا اتنين محترفين وربع عندنا محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد سطر وسطر".



أكد محمد نور، المدرب العام لمنتخب مصر الثاني، بأن مباراتي الجزائر الوديتين كانتا في غاية الأهمية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح نور، خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني خرج بفوائد فنية كبيرة من المواجهتين، مضيفا بأن التركيز في الفترة الحالية ينصب على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة.

وتابع نور أن المدرب الوطني يظل الخيار الأفضل للمنتخبات المصرية، مشيرًا إلى أن المدربين المصريين يحققون نتائج مميزة تتفوق في كثير من الأحيان على نظرائهم من المدربين الأجانب.