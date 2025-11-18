الغندور: الكرة مش أسماء لكن أداء داخل الملعب

وجه الإعلامي خالد الغندور ، رسالة خاصة لـ لاعبي كرة القدم في مصر والمنتخب الوطني.

وكتب الغندور ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الكرة مش أسماء الكرة أداء داخل الملعب".

خالد الغندور يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع وسام أبو علي

و كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة التفاوض من قبل نادي بيراميدز مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية.

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، إن مجلس إدارة نادي بيراميدز لم يفاوض وسام أبو علي، ولم يتحدث مع اللاعب أو وكيله نهائيا، والمهاجم مستمر في الدوري الأمريكي بشكل طبيعي.