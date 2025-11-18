محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة التصدي للتعديات على أراضي الدولة

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على ضرورة التصدي بحزم للتعديات على أراضي الدولة واستردادها وإزالة البناء على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي المخالف، للحفاظ على حقوق وأملاك الدولة والرقعة الزراعية وسيادة القانون.



واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، وجه حي ثان المنتزة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لتنفيذ 10 قرارات إزالة ، شملت بناء أسوار بمساحة فدان و 1600 م بأراض بمنطقة "حوض المثلث" بدائرة الحي مملوكة لوزارة الأوقاف، ورصد حي وسط ، 3 حالات بناء على أراض زراعية بقرية ابيس العاشرة، وتم هدم وإزالة حالات التعدي، حفاظا على الرقعة الزراعية.



ونفذت وحدة الإزالة الفورية بحي أول المنتزة، حملة تم خلالها هدم متغير مكاني بدون ترخيص ببناء أسوار على مساحة 80 بمنطقة خورشيد، وفك شدة خشبية مخالفة لبناء أعمدة الدور الثاني علوي بعقار بطريق الـ500 بالمنطقة، وإيقاف أعمال شدة خشبية لصب أعمدة الدور الثاني علوي لعقار بعزبة خطاب، والتحفظ على كمية من الأخشاب ومعدات البناء.



وناشد حي أول المنتزة، المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، والتأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف في المهد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.