حسين فهمي وخالد الصاوي ونسرين أمين.. أبرز حضور تأبين سامح عبد العزيز في مهرجان القاهرة

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل تأبين المخرج سامح عبد العزيز من بينهم الفنان حسين فهمي وصبري فواز والفنان خالد الصاوي والمخرج وائل فرج ونسرين أمين وغيرهم.



تنظم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 18 نوفمبر، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حفل تأبين للمخرج الكبير سامح عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا صباح الخميس 10 يوليو 2025، بعد أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 49 عامًا.

يتضمن حفل التأبين عرض الفيلم القصير "وجع الفراق"، وهو من إخراج جميلة سامح عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل، ويشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي ومريم المهدي.

مدة الفيلم عشر دقائق ويضم فريقه الفني: مدير التصوير عمر كمال، مكساج طارق علوش، مونتاج لوجين حازم، موسيقى تصويرية تامر كروان.

تأتي هذه المبادرة تقديرًا لإسهامات المخرج سامح عبد العزيز في السينما المصرية على مدى عقدين، وحرصًا من مهرجان القاهرة على إحياء ذكرى رموز الفن الراسخة في وجدان السينما والجمهور.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.