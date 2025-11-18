قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات كبيرة في ماسبيرو قبيل استضافة المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
فن وثقافة

فجر السعيد تكشف عن حاجتها لـ3 عمليات إضافية بعد خضوعها لعملية جراحية

علا محمد

كشفت الإعلامية فجر السعيد عن تفاصيل تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها للعملية الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها.

وقالت فجر في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام : بعد إجراء العملية الثانية اكتشفوا أن الجرثومة ما زالت موجودة، واستأصلوا جزءا من الشبكة الموضوعة على الأمعاء لحماية الأمعاء من تأثير الجرثومة.

وتابعت: "كما قاموا بتنظيف آثار الجرثومة ولكن للأسف، بسبب طول فترة الإصابة وغياب الرعاية الصحية، انتشرت الجرثومة بشكل كبير، ما يجعلني بحاجة إلى أربع عمليات إجمالا".

وختمت فجر بمطالبة جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل وانها ملتزمة بإتمام كل العمليات اللازمة لاستعادة صحتها بشكل كامل، مؤكدة على صبرها وإصرارها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.


تخضع الإعلامية الكويتية  فجر السعيد حاليًا لـ عملية جراحية جديدة، وذلك بعد إجرائها لعملية منذ أيام في ألمانيا.

فجر السعيد تجري  عملية جراحية ثانية في ألمانيا
ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو لها من داخل المستشفى عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وعلقت عليها قائلة: سأجري حاليًا علمية جراحية في ألمانيا.

العملية الاولي
أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ فجر السعيد صورة لها من داخل المستشفى عبر انستجرام، وكتبت: “نامت الله يطمنا عليها، ادعوا لها، اليوم عند الساعة السابعة صباحًا ستُجهّز للعملية وتُنقل إلى العناية دعواتكم لها”.


وكانت قد نشرت الإعلامية فجر السعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن سفرها الى ألمانيا من اجل العلاج بعد ما تعرض له فى الفترة الاخيرة من ازمة صحية شديدة.

الإعلامية فجر السعيد فجر السعيد خضوعها للعملية الأولى الإعلامية الكويتية فجر السعيد فجر السعيد تخضع لعملية جراحية

