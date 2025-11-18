فجر السعيد تكشف عن حاجتها لـ3 عمليات إضافية بعد خضوعها لعملية جراحية

كشفت الإعلامية فجر السعيد عن تفاصيل تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها للعملية الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها.

وقالت فجر في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام : بعد إجراء العملية الثانية اكتشفوا أن الجرثومة ما زالت موجودة، واستأصلوا جزءا من الشبكة الموضوعة على الأمعاء لحماية الأمعاء من تأثير الجرثومة.

وتابعت: "كما قاموا بتنظيف آثار الجرثومة ولكن للأسف، بسبب طول فترة الإصابة وغياب الرعاية الصحية، انتشرت الجرثومة بشكل كبير، ما يجعلني بحاجة إلى أربع عمليات إجمالا".

وختمت فجر بمطالبة جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل وانها ملتزمة بإتمام كل العمليات اللازمة لاستعادة صحتها بشكل كامل، مؤكدة على صبرها وإصرارها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.



تخضع الإعلامية الكويتية فجر السعيد حاليًا لـ عملية جراحية جديدة، وذلك بعد إجرائها لعملية منذ أيام في ألمانيا.

فجر السعيد تجري عملية جراحية ثانية في ألمانيا

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو لها من داخل المستشفى عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وعلقت عليها قائلة: سأجري حاليًا علمية جراحية في ألمانيا.

العملية الاولي

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ فجر السعيد صورة لها من داخل المستشفى عبر انستجرام، وكتبت: “نامت الله يطمنا عليها، ادعوا لها، اليوم عند الساعة السابعة صباحًا ستُجهّز للعملية وتُنقل إلى العناية دعواتكم لها”.



وكانت قد نشرت الإعلامية فجر السعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن سفرها الى ألمانيا من اجل العلاج بعد ما تعرض له فى الفترة الاخيرة من ازمة صحية شديدة.