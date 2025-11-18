قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف مكان موقع مدينة التكنولوجيا والإنتاج الفني الجديدة
مدبولي: حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين طن
النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
جولة تفقدية لسكرتير عام بورسعيد وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطات الرفع
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات المرحلة الأولى بقطاع الصعيد

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
منار عبد العظيم

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وقد أجريت الانتخابات في 14 محافظة، بمشاركة 1281 مرشحًا فرديًا في 70 دائرة انتخابية، في 5606 لجنة فرعية، ويحق التصويت فيها لـ35 مليون ناخب. 

كانت النتيجة الرسمية تم الإعلان عنها بعد عملية تصويت مكثفة في هذه الدوائر، التي شهدت مشاركة واسعة من الناخبين.

الدعاية الانتخابية للإعادة في المرحلة الأولى ستستأنف بعد إعلان النتيجة الرسمية، على أن يتم تقديم الطعون على هذه المرحلة في غضون 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون آخر موعد لتقديم الطعون في 20 نوفمبر.

 ومن المتوقع أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة فحص الانتخابات:

في خطوة مهمة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما وصفه بـ "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية"، وطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء فحص دقيق للمخالفات التي تم رصدها في تلك الدوائر.

وقال الرئيس السيسي إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في تلك الأحداث واتخاذ القرارات المناسبة، وطالبها بأن تكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية بشكل شفاف. 

وأكد الرئيس ضرورة أن تضمن الهيئة حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، كما طلب منها اتخاذ القرار السليم إذا تبين تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، بما في ذلك إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر أو إعادة إجرائها في دوائر أخرى.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تكون الدعاية الانتخابية خاضعة للرقابة القانونية، وأن تكون الإجراءات المتخذة ضد أي مخالفات في هذا السياق معلنة بوضوح لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات في 14 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يشارك في المنتدى العربي الصيني الثالث حول التنمية والحوكمة

بولندا

بولندا تخصص 100 مليون دولار لدعم أوكرانيا بأسلحة أمريكية

الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني يستهدف مصفاة ريازان النفطية الروسية

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد