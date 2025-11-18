فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات المرحلة الأولى بقطاع الصعيد

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وقد أجريت الانتخابات في 14 محافظة، بمشاركة 1281 مرشحًا فرديًا في 70 دائرة انتخابية، في 5606 لجنة فرعية، ويحق التصويت فيها لـ35 مليون ناخب.

كانت النتيجة الرسمية تم الإعلان عنها بعد عملية تصويت مكثفة في هذه الدوائر، التي شهدت مشاركة واسعة من الناخبين.

الدعاية الانتخابية للإعادة في المرحلة الأولى ستستأنف بعد إعلان النتيجة الرسمية، على أن يتم تقديم الطعون على هذه المرحلة في غضون 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون آخر موعد لتقديم الطعون في 20 نوفمبر.

ومن المتوقع أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة فحص الانتخابات:

في خطوة مهمة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما وصفه بـ "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية"، وطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء فحص دقيق للمخالفات التي تم رصدها في تلك الدوائر.

وقال الرئيس السيسي إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في تلك الأحداث واتخاذ القرارات المناسبة، وطالبها بأن تكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية بشكل شفاف.

وأكد الرئيس ضرورة أن تضمن الهيئة حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، كما طلب منها اتخاذ القرار السليم إذا تبين تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، بما في ذلك إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر أو إعادة إجرائها في دوائر أخرى.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تكون الدعاية الانتخابية خاضعة للرقابة القانونية، وأن تكون الإجراءات المتخذة ضد أي مخالفات في هذا السياق معلنة بوضوح لضمان نزاهة العملية الانتخابية.