محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير كورنيش إسنا وتجهيزات إقامة المدينة الجديدة

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير الجارية بكورنيش مدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال. وشملت جولة محافظ الأقصر متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك التي تم تنفيذها بشارع السويقة وتفرعاته بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ضمن خطة المحافظة لتطوير الشوارع الداخلية ورفع كفاءة البنية التحتية بمدينة إسنا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات واستقبال الزيادة المستهدفة من إعداد السائحين.

كما تفقد محافظ الأقصر عددًا من شوارع مدينة إسنا الداخلية للاطمئنان على مستوى النظافة والانضباط بالشوارع، موجهاً برفع المخلفات بشكل دوري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب ذلك، توجه المحافظ بصحبة المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إلى موقع الأرض المقترحة لإقامة مدينة إسنا الجديدة، والتي تم تخصيصها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 264 لسنة 2022، وتقع على مساحة 7600 فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد محافظ الأقصر أن هذه الأرض ستكون نواة لإقامة مجتمع عمراني متكامل يضم جامعة خاصة، ومحطة تموين سيارات، وكافتيريات، ومشروعات إسكان اجتماعي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية جنوب المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء مهندس أحمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعلي الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا،والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر،المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.