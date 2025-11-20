عمرو بسيوني: بيراميدز يثير الجدل بشأن التعاقد مع حامد حمدان

أثار عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز الجدل بشأن إمكانية تعاقد ناديه مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ودخل ناديي الأهلي والزمالك في صراع من أجل التعاقد مع حامد حمدان، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال عمرو بسيوني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورت»: «حامد حمدان، من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، وهو كان من ناشئي نادي بيراميدز ورحل وقت وجود للفرنسي ديسابر، في قيادة الفريق، الذي أكد عدم حاجته لخدماته، وتم وقتها التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي».

وأضاف: «حامد حمدان، ظهر بصورة جيدة مع بيراميدز، واحنا لم نحدد احتياجاتنا بالصورة الكاملة، لذلك لا استطيع أقول إنه ضمن حساباتنا أم لا».

وتابع: «أي لاعب مميز في الدوري المصري هيكون هدف لبيراميدز ، أي قيمة مضافة للفريق أكيد هنروح عليها، وحامد حمدان، طبعًا لعيب كويس».

وأتم عمرو بسيوني، تصريحاته قائلاً: «حتى الأن لم نطرح فكرة التعاقد مع حامد حمدان».