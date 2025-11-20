قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولي شركات Voltalia و Groupe HOLDER وشركة AGL
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولي شركات Voltalia و Groupe HOLDER وشركة AGL
محمد الغزاوى

عقد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،استكمالًا لجولته الترويجية بفرنسا لقاءات مع عدد من ممثلي مجتمع المال والأعمال الفرنسي، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، تعزيزًا للتعاون مع الاستثمارات الفرنسية في القطاعات المستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية؛ وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري باسم فاروق، رئيس المكتب التجاري المصري بباريس.

التقى وليد جمال الدين، اليوم،  Yoni Ammar، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Voltalia الفرنسية المتخصصة في سلاسل القيمة الكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بدءًا من التطوير وعمليات EPC (الهندسة والمشتريات والإنشاء) وصولًا إلى التشغيل والصيانة (O&M)، بالإضافة لأنظمة التخزين.

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولي شركات Voltalia و Groupe HOLDER وشركة AGL

و استعرض وليد جمال الدين، أبرز الفرص الاستثمارية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين وتعميق الصناعة بها والتي تشمل 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، عل رأسها قطاع الطاقة الخضراء والصناعات المكملة والمغذية لها، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تهدف لتعزيز الصادرات المصرية ، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية المجاورة

 وأشار رئيس اقتصادية القناة إلى المزايا التنافسية غير المسبوقة التي تتمتع بها الهيئة، سواء من توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي، أو كذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمواني التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية واللوجستية الذي يحقق النفاذية لنحو ملياري مستهلك عالميًّا، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية المتوازنة التي تتمتع بها الدولة المصرية حاليًا تلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مناخ الاستثمار داخل الهيئة، بما يدعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد عالميًّا، مضيفًا أن الهيئة تحتضن أحد المشروعات الكبرى إقليميًّا في قطاع الطاقة الخضراء، كما أشار إلى نجاح مواني الهيئة في تموين أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر.

واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس، بChristian RAIMBAULT، مدير تطوير الأعمال بمجموعة Groupe HOLDER ومسئول ملف مصر بالمجموعة، وهي إحدى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وتمتلك عددًا من العلامات التجارية، من بينها PAUL، وLadurée، وChâteau Blanc، بفروع في 45 دولة.

وخلال الاجتماع أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين قطاع الصناعات الغذائية؛ حيث إنه من القطاعات المستهدفة باستراتيجية الهيئة، لا سيما في منطقة القنطرة غرب الواعدة، التي تقوم الهيئة بتطويرها لتصبح مركزًا إقليميًّا رائدًا لصناعة المنسوجات والملابس، والصناعات الغذائية، لما تتميز به من موقع متميز بظهير زراعي في محافظة الإسماعيلية ومنطقة الدلتا، وكذلك توافر العمالة الكثيفة المدربة اللازمة لمثل هذه المشروعات

 مشيرًا إلى جاهزية البنية التحتية والمرافق التي ساهمت الدولة المصرية بمؤسساتها بمشروعات كبرى لإنجازها في وقتٍ قياسي، لتصبح إحدى الحوافز غير المباشرة لجذب الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة، لافتًا إلى أن ما تمتلكه مجموعة Groupe HOLDER، من علامات تجارية بارزة وخبرة كبيرة في مجال صناعات الغذائية وشراكات الأعمال B2B، التي تدعم الصادرات المصرية من هذا القطاع المهم، بالإضافة لدعم السوق المحلية لا سيما في قطاع السياحة والفنادق.

والتقى أيضًا رئيس اقتصادية قناة السويس، ب PHILIPPE LABONNE، رئيس شركة AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL)؛ حيث ناقش الجانبان أطر تعزيز التعاون المشترك في ظل نجاح استثمارات الشركة بمحطة دحرجة السيارات (رورو) بميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة، التي شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم افتتاحها مؤخرًا

 واستعرض الجانبان كذلك الفرص الواعدة لتوسعات مرتقبة للشركة في ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد؛ وذلك نظرًا لما تمتلكه الشركة من خبرة واسعة مجال تشغيل أرصفة الخاصة بقطاع اللوجستيات والترانزيت ذات القيمة المضافة

 وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم أوجه الدعم كافة أمام المستثمرين في المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، مؤكدًا حرص الهيئة على أن تكون مركزًا إقليميًّا فاعلًا للأنشطة اللوجستية والترانزيت، من خلال الانفتاح على التعاون مع كبرى الشركات في هذا القطاع المهم.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد