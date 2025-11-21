قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
رياضة

حاجة تضحّك | منشور صادم لـ خالد الغندور بعد حصول بيزيرا على أفضل لاعب محترف

يمنى عبد الظاهر

علق الاعلامي خالد الغندور على حصول اللاعب خوان بيزيرا على أفضل محترف من ذا بيست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


 

وكتب الغندور :" من المضحك أن يحصل خوان بيزيرا  علي افضل محترف من ذا بيست و هو اساسا الموسم لم يكتمل  و علي فكرة دي مش اول مرة تحصل".

حقيقة رحيل خوان بيزيرا

وأوضح شوبير عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم ، أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار تفيد بوجود عروض مغرية للاعب لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات، إلا أن مصادر مسؤولة داخل النادي أكدت أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات.

وأضاف شوبير أن مسؤولي نادي الزمالك لا يمانعون رحيل اللاعب في حال وجود عرض اخترافي مغري، مشيرًا إلى أن المجلس استفاد من خبراته السابقة في التعامل مع مثل هذه المواقف

لاعب الزمالك السابق: شيكو بانزا غير سوى وخوان بيزيرا صفقة سوبر

وفي إطار اخر، أكد أحمد صالح، لاعب الزمالكالسابق، أن اختيار يانيك فيريرا لتدريب الفريق لم يكن موفقًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن صفقة خوان بيزيرا تعد "سوبر" بينما شيكو بانزا غير مستقر في أدائه.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية : "اختيار يانيك فيريرا لم يكن موفقًا في البداية، ونحن داعمون لعبد الرؤوف، وأي شخص يتولى تدريب نادي الزمالك قادر على التتويج بالبطولات".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لاعبًا سوبر، وخوان بيزيرا هو اللاعب الوحيد بين الصفقات الجديدة الذي يستحق التواجد في الفريق".

 وتابع: "شيكو بانزا لاعب جيد، لكنه غير سوي، وغير مركز في الملعب، ويتحرك أحيانًا بشكل عشوائي، وعندما يتم تغييره يشعر بالانزعاج

