مرأة ومنوعات

بذور الشيا في الماء أم بذور الشيا في الحليب: أيهما أكثر فائدة للصحة؟

بذور الشيا
بذور الشيا
هاجر هانئ

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، وأوميغا 3 النباتية، ومضادات الأكسدة، والمعادن الأساسية، وهي تدعم سلاسة الهضم، وتحسّن الشعور بالشبع، وتحسّن ضبط سكر الدم، وتحافظ على صحة القلب. مع ذلك، لا يُنصح بتناولها جافة، إذ قد تنتفخ في الحلق أو المعدة وتُسبب عدم راحة. لذلك، يُعدّ نقعها ضروريًا. ما هي أصح طريقة لنقعها، الماء أم الحليب؟ يُغيّر اختيار السائل طريقة هضم الجسم للشيا، وكمية العناصر الغذائية التي يستخلصها، وحتى كيفية استجابة سكر الدم.

لماذا تُعتبر بذور الشيا المنقوعة بمثابة تغيير جذري


عند نقعها في سائل، تزداد التوافر البيولوجي للشيا.

تظهر الدراسات التي أجريت على الألياف القابلة للذوبان المائية تحسنًا في الامتصاص وتباطؤًا في إفراغ المعدة، مما يدعم التحكم الأيضي بشكل أفضل.

من خصائص بذور الشيا الداعمة للأمعاء أنها تُشكّل عند نقعها هلامًا لزجًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان. يعمل هذا الهلام كمضاد حيوي، ويؤدي إلى تحسين قوام البراز، وحركة أمعاء أكثر سلاسة، وتقليل الإمساك، وترطيب بطانة الأمعاء بشكل أفضل.
تُظهر الأبحاث المتعلقة بالألياف اللزجة أيضًا انخفاضًا في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وتحسينًا في استجابة سكر الدم نتيجةً لتأخر امتصاص الكربوهيدرات.
والأهم من ذلك، أنها تمنع مخاطر توسع المريء أو المعدة.

فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون

يمكن أن يؤثر النقع على تأثيرات الشيا


بينما تُقدّم بذور الشيا فوائدها الأساسية بغض النظر عن طريقة استهلاكها، فإنّ السائل الذي تُنقع فيه يُمكن أن يُغيّر بشكلٍ طفيف طريقة إطلاق العناصر الغذائية، وسرعة هضمها، ومدى تأثيرها القوي على الشعور بالشبع، ومستوى السكر في الدم، ووظائف الأمعاء. وتتمثّل آلية ذلك في اللزوجة، وتركيبة المغذيات الكبرى في السائل، وتفاعله مع ألياف الشيا القابلة للذوبان والمُشكّلة للهلام.

بذور الشيا في الماء مقابل بذور الشيا في الحليب

الهضم وحركة الأمعاء:
عند نقع بذور الشيا في الماء، تُرطب الألياف القابلة للذوبان الجسم بالكامل وتُشكل هلامًا عالي اللزوجة. يحتوي الحليب على بروتينات ودهون تتفاعل مع مخاط بذور الشيا، مما يُقلل من اللزوجة الكلية للهلام. تُظهر الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان اللزجة تُحسّن قوام البراز، وتزيد من محتواه المائي، وتُعزز انتظام حركة الأمعاء، وتدعم حركتها. من ناحية أخرى، تُحسّن اللزوجة المنخفضة عملية الهضم بفضل العناصر الغذائية الكبرى المُضافة. لذا، تُعتبر بذور الشيا في الماء الخيار الأمثل لحركة الأمعاء. استجابة سكر الدم

عند نقع بذور الشيا في الماء، تُشكّل هلامًا عالي اللزوجة. تُظهر الأبحاث أن هذا الهلام يُقلّل من امتصاص الكربوهيدرات.

عند نقع بذور الشيا في الحليب، تتفاعل العناصر الغذائية الكبرى فيه مع ألياف الشيا لتحسين استقرار نسبة السكر في الدم.
لذا، تُعدّ بذور الشيا المنقوعة في الحليب أكثر فائدةً لضبط مستوى السكر في الدم.

التحكم في الوزن والشعور بالشبع:
بما أن الماء لا يضيف أي سعرات حرارية، فإن هذه النسخة تُشعرك بالشبع مع استهلاك طاقة منخفض. عند نقعها في الحليب، تتحد ألياف الشيا مع البروتين والدهون، وكلاهما له تأثيرات قوية في تنظيم الشهية.
لذا، لمن يبحث عن شعور بالشبع منخفض السعرات الحرارية والتحكم في الشهية قبل الوجبات، فإن بذور الشيا في الماء هي الخيار الأفضل. ولمن يسعى إلى الشعور بالشبع المستمر وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فإن بذور الشيا في الحليب مثالية.

كفاءة الترطيب:
تصف المراجعات قدرة بذور الشيا على امتصاص ما يصل إلى حوالي 10-12 ضعف وزنها من السوائل. عند نقعها في الماء العادي، تمتص الألياف القابلة للذوبان والصمغ في بذور الشيا كميات كبيرة من السوائل، مما يشكل هلامًا يمكنه استيعاب أضعاف وزن البذرة في الماء.
عند نقع بذور الشيا في الحليب، تبقى رطبة، لكن وجود البروتينات والدهون والمواد الصلبة الأخرى يعيق امتصاص الماء وتكوين الهلام.
أما بالنسبة للترطيب، فتُعدّ بذور الشيا في الماء أكثر فعالية.

بذور الشيا

أيهما أكثر صحة في نهاية المطاف؟

في جوهر الأمر، يعتمد الخيار الأكثر صحة على أهداف محددة، إذ يقدم كلا النوعين فوائد صحية رائعة ومتميزة.
اختر بذور الشيا في الماء إذا كنت ترغب في:
تحسين الهضم وحركة الأمعاء، وزيادة كفاءة الترطيب، وشعور بالشبع منخفض السعرات الحرارية.

اختر بذور الشيا في الحليب إذا كنت ترغب في:
وجبة أكثر توازناً وغنية بالعناصر الغذائية،وتحسين استقرار نسبة السكر في الدم،
والشعور بالشبع لفترة أطول.

بغض النظر عن النوع المفضل، فإن تناول بذور الشيا باعتدال لا يقل أهمية.
المصدر:timesofindia

بذور الشيا الهضم الأمعاء

