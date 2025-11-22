قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
رياضة

في مقدمتهم بيبو والمجري.. مرجان يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور رفيع المستوى
كتب محمد زاهر

احتفل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، بخطوبة ابنته ملك على محمد نجل المهندس وائل السرنجاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، في حفل بهيج حضره صفوة نجوم المجتمع.

وشهد الحفل حضور لافت للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن علاء ميهوب، نجم مصر والأهلي السابق، والكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وحرص عدد كبير من قيادات الرياضة المصرية على الحضور وتهنئة مرجان بخطوبة ابنته من بينهم المهندس هشام سعيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التاريخي، وأعضاء المجلس الحالي طارق قنديل، ومحمد الغزاوي وأحمد حسام عوض.

وكذلك المهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وإبراهيم الكفراوي، عضو رابطة الأندية المحترفة، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، والكابتن فتحي مبروك، المدير الفني السابق للأهلي، وهشام حنفي وإسلام الشاطر والكاتب الصحفي إيهاب الخطيب والكاتب الصحفي دندراوي الهواري والمنتج السينمائي د. محمد العدل.

كما شهد الحفل حضور عدد من رجال الأعمال الوطنيين في مقدمتهم طارق العزبي، إضافة إلى نجوم منتخبات مصر للكرة الطائرة وكرة اليد والفنان وليد توفيق الذي غنى للعروسين وأسعد الحضور بكلماته الراقية.

محمد مرجان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي الاتحاد المصري للجمباز

