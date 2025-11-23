وزيرة التضامن الاجتماعي تغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها الأولى للمحافظة، يرافقها أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للإتصال الاستراتيجي والإعلام، والدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، قامت الوزيرة بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو، ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية المحلية. هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.