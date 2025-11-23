نائب يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات: صوتك أمانة وطنية وحق دستوري

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية، مشددا على أن نزول المواطنين إلى صناديق الاقتراع هو الرسالة الأوضح للعالم بأن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله.

وأشاد النائب بالدور الوطني الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تأسيسها، مؤكدًا أنها نجحت في ترسيخ منظومة انتخابية تقوم على الانضباط والدقة والالتزام بالقانون، بما يعكس استقلاليتها التامة وحرصها الدائم على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.

وأضاف «رزق» أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء من حيث الإشراف القضائي الكامل، أو المتابعة المستمرة في مختلف المحافظات، أو توفير معلومات واضحة للرأي العام، تمثل أفضل رد عملي على أي محاولة للتشكيك أو إثارة البلبلة، متابعا: "المؤسسات لا ترد بالكلمات، بل بالأداء والانضباط والالتزام بالقانون، وهو ما أثبتته الهيئة في كل الاستحقاقات السابقة والحالية".

ودعا النائب محمد رزق جميع المواطنين إلى النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات، وعدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدًا أن: صوتك أمانة.. ومشاركتك قوة.. ومستقبل بلدك يبدأ من ورقة التصويت التي تملؤها بثقة ومسؤولية.