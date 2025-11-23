صفحة الداخلية على فيسبوك تحصد المركز الثاني عالميًا في التفاعل بعد البيت الأبيض

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة جديدة من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على منصة فيسبوك حققت إنجازًا لافتًا بحصولها على المركز الثاني عالميًا في معدلات التفاعل، لتأتي مباشرة بعد الصفحة الرسمية للبيت الأبيض الأمريكي.

ووفقًا لما استعرضه موسى، فقد سجلت صفحة وزارة الداخلية أكثر من 24 مليونًا و374 ألف تفاعل، بينما بلغ تفاعل صفحة البيت الأبيض نحو 26 مليون تفاعل، وهو ما يضع الوزارة في مرتبة متقدمة على مستوى العالم ويعد بحسب موسى إنجازًا يعكس حضورًا رقميًا مؤثرًا.

وأشار موسى إلى أن هذا الترتيب الدولي يعكس حجم الثقة التي تحظى بها وزارة الداخلية لدى المواطنين، كما يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن إدارة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

كما أوضح أن الجهة التي جاءت بعد الداخلية في التصنيف العالمي هي الصفحة الرسمية لرئيس وزراء كمبوديا، وهو ما يؤكد على حد قوله المكانة المتقدمة التي حققتها مصر في هذا المجال مقارنةً بالعديد من الدول.

وفي ختام حديثه، وجه موسى التحية لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولمركز معلومات مجلس الوزراء، ولكل العاملين في المنظومة الإعلامية للوزارة، معتبرًا أن هذا التصنيف ثمرة جهد كبير وانعكاس لعمل مهني منظم.