اليوم.. محاكمة المتهمة بـ سب الفنان محمد نور

تنظر اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة السيدة المتهمة بسب الفنان محمد نور والتهكم على أغانيه وتوجيه عبارات واتهامات مسيئة.

جاء في أمر الإحالة، أن جهات التحقيق نسبت إلى المتهمة أنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بقسم شرطة العمرانية قذفت المجني عليه بألفاظ وعبارات علنية تضمنت أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت العقاب قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، على النحو الثابت بالأوراق، فضلًا عن تعمدها إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور تضمنت عبارات مسيئة له ولسمعته، كما راسلت بعض أصدقائه وآخرين في محيطه، مما أثر على شعبيته وتسبب له في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة.