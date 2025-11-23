قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دقيقة حداد.. تكريم الراحل محمد صبري قبل مباراة الزمالك وزيسكو

الراحل محمد صبري
الراحل محمد صبري
ملك موسى

وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو زيسكو دقيقة حداد على روح النجم الراحل محمد صبري، قبل انطلاق مباراة الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك تخليدًا لذكرى النجم الراحل خلال مباراة اليوم بعدما حصل مسؤولو الزمالك على موافقة "كاف" على تكريم محمد صبري في اللقاء.

وحرصت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، على تكريم أبناء محمد صبري نجم القلعة البيضاء الراحل، الذين توجهوا لرد التحية للجماهير التي تهتف لوالدهم.

وفي نفس الوقت تواجد عدد من نجوم الزمالك القدامى باستاد القاهرة رفقة أبناء النجم الراحل وهم يرتدون قمصانًا تحمل صورة محمد صبري.

وحرص كل من أسامة نبيه ومدحت عبد الهادي وحازم إمام ومعتمد جمال وطارق السيد وعبد الحميد بسيوني وأيمن عبد العزيز وحمادة نصر على التواجد لتكريم النجم الراحل.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

حرص أبناء الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتلقي التكريم والدعم من الجماهير البيضاء.

وتوجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجماهير فور النزول إلى أرض الملعب، في لفتة تقدير لذكرى النجم الراحل، حيث قام عمر جابر قائد الفريق بتسليم الجماهير قميصًا يحمل اسم وصورة محمد صبري.

وفي المدرجات، رفعت جماهير الزمالك لافتات كبيرة تحمل صورة الراحل، تعبيرًا عن حبها وتقديرها لتاريخه مع القلعة البيضاء، كما حرصت الجماهير على تحية أبناء محمد صبري الذين ظهر عليهم التأثر بالدعم الكبير.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة زيسكو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

الزمالك محمد صبري زيسكو الزامبي الكونفدرالية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

اسعاف - أرشيفية

طالبة تقفز من الطابق الثالث بعد تعدي والدها عليها بالضرب بكرداسة

مديرية أمن القليوبية

كشف غموض وفاة طفلة في بنها.. شقيقها اعتدى عليه داخل منزلهما

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد