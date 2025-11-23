دقيقة حداد.. تكريم الراحل محمد صبري قبل مباراة الزمالك وزيسكو

وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو زيسكو دقيقة حداد على روح النجم الراحل محمد صبري، قبل انطلاق مباراة الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك تخليدًا لذكرى النجم الراحل خلال مباراة اليوم بعدما حصل مسؤولو الزمالك على موافقة "كاف" على تكريم محمد صبري في اللقاء.

وحرصت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، على تكريم أبناء محمد صبري نجم القلعة البيضاء الراحل، الذين توجهوا لرد التحية للجماهير التي تهتف لوالدهم.

وفي نفس الوقت تواجد عدد من نجوم الزمالك القدامى باستاد القاهرة رفقة أبناء النجم الراحل وهم يرتدون قمصانًا تحمل صورة محمد صبري.

وحرص كل من أسامة نبيه ومدحت عبد الهادي وحازم إمام ومعتمد جمال وطارق السيد وعبد الحميد بسيوني وأيمن عبد العزيز وحمادة نصر على التواجد لتكريم النجم الراحل.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

حرص أبناء الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتلقي التكريم والدعم من الجماهير البيضاء.

وتوجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجماهير فور النزول إلى أرض الملعب، في لفتة تقدير لذكرى النجم الراحل، حيث قام عمر جابر قائد الفريق بتسليم الجماهير قميصًا يحمل اسم وصورة محمد صبري.

وفي المدرجات، رفعت جماهير الزمالك لافتات كبيرة تحمل صورة الراحل، تعبيرًا عن حبها وتقديرها لتاريخه مع القلعة البيضاء، كما حرصت الجماهير على تحية أبناء محمد صبري الذين ظهر عليهم التأثر بالدعم الكبير.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة زيسكو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.