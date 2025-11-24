اليوم.. استكمال محاكمة 71 متهما في خلية التجمع

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 71 متهما بخلية التجمع، في القضية رقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

محاكمة 71 متهما في خلية التجمع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين جميعا تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم الأول وأخرين تهم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية.

