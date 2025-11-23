أوقاف الوادي الجديد تطلق اختبارات خطباء المكافأة الجدد

شهدت مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الأحد، انطلاق اختبارات خطباء المكافأة الجدد.



وقال الشيخ رمضان يوسف مدير عام أوقاف الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، إن هذه الاختبارات خطوة هامة لتعزيز العمل الدعوي وضمان تأهيل كوادر قادرة على حمل رسالة الإسلام السمحة.



وأوضح ان الاختبارات أجريت تحت الإشراف المباشر لمديرية الأوقاف، وبحضور مفتش الحوكمة الشيخ أحمد محمود محمد علي، والدكتور عبد المحسن علي وهبة، مدير المركز الثقافي بالخارجة وعميد كلية أصول الدين بأسيوط سابقا وأستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية، والشيخ حسن عبد الحافظ محمد، مدير شؤون الإدارات، إلى جانب قيادات المديرية، حيث تم التأكيد على أهمية تطبيق أعلى معايير النزاهة والكفاءة في اختيار الخطباء.



وأشار إلى ان هذه الاختبارات تأتى لتعزيز المنابر بعناصر متمكنة علميًا وشرعيًا، بما يخدم استراتيجية الوزارة لتمكين الخطاب الديني الوسطي والمستنير في جميع أنحاء المحافظة لتظل الوادي الجديد منارةً للعلم والاعتدال، ويصعد المنبر من يحمل مفاتيح القلوب ونور العقول.