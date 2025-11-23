أستاذ بالناتو: الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا لا يقتصر على التسليح فقط

قال اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، إن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية التي تحصل عليها أوكرانيا لا يمكن تعويضها في الوقت الراهن، لما تتمتع به من قوة وجودة عالية، رغم قابليتها للاختراق.

القدرات الاستخباراتية المتقدمة

ونوه "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا لا يقتصر على التسليح، بل يشمل أيضًا القدرات الاستخباراتية المتقدمة التي تمثل عنصرًا حاسمًا في سير العمليات العسكرية.

وتابع: "أوروبا تضع السلم كسبيل للإزدهار والتقدم والآن تضع الأمن كطريق للسلم من أجل تقوية نفسها وتحقيق التقدم بكل السبل، وأصبحت صاحبة قرار في الحرب الأوكرانية"، مشددًا على أن مبدأ أوروبا لا حرب في إطار الديمقراطية بين الحلفاء، وأوروبا تتمنى تجميد الحرب الروسية الأوكرانية، وهدفها الآن وقف الحرب لاستعادة قوة أوكرانيا.

وأشار سيد غنيم إلى أن قدرته العسكرية والنووية واستمراره في التصنيع مراكز قوة للرئيس الروسي فولوديمير بوتين الآن، مؤكدًا أن الرئيس بوتين يريد استغلال وجود ترامب في السلطة وحكم أمريكا لتنفيذ أهدافه من هذه الحرب.