خالد الغندور: مقترح بتعيين إدارة فنية تضم 5 أجانب للإشراف على مشروع مواهب الكرة المصرية

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن التصور الذي قدمه اتحاد الكرة، إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يضم مقترحات بتعيين إدارة فنية أجنبية تضم 5 أو 6 خبراء أجانب، تتولى الإشراف على مشروع مواهب الكرة المصرية.

خبراء أجانب

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، تم ترشيح أكثر من خبير أجنبي من مدارس أسبانية وبرازيلية وألمانية والأقرب المدرسة الأخيرة والحسم سيكون بشكل نهائي الأسبوع المقبل.

واختتم، الأمر لا يتوقف عند تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة فقط، بل قد يصل إلى الاستعانة بـ5 خبراء أجانب، للإشراف على المشروع لمدة 10 سنوات قادمة.