ميكالي يعرض تولي تدريب المنتخب الأولمبي بـ25 ألف دولار شهريا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن البرازيلي ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، عرض نفسه على اتحاد الكرة، لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الذي سيستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

راتب ميكالي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، ميكالي كان يتقاضى 120 ألف دولار بمساعديه شهريا خلال فترة تواجده بالمنتخب الأولمبي، ووقتها قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة توجيه الشكر له بسبب ارتفاع المقابل المادي.

واختتم، ميكالي عرض نفسه من خلال وكيل أعماله، تولي المنتخب الذي كان يقوده أسامة نبيه، مقابل راتب شهري يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف دولار.