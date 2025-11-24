عصابة سرقة الهواتف في الإسكندرية تواجه عقوبات مشددة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 7 أشخاص لقيامهم بتكوين عصابة لسرقة الهواتف في الإسكندرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والمركبة المستخدمة في وقائع السرقة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.



عقوبة السرقة في القانون



يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .