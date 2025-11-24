قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر..الكشف عن أبارث 600e الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، منها الكروس أوفر الصغيرة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي، والتجهيزات المتنوعة حسب كل اصدار وفئة.

نظرة شاملة عن XPENG G6 الكهربائية.. هل تنافس تسلا Y؟
تثير سيارة XPENG G6 اهتماماً واسعاً في سوق السيارات الكهربائية، خصوصاً مع توجه العلامات الصينية للمنافسة في الفئة التي تهيمن عليها طرازات مثل تسلا، حيث وضعها البعض في مواجهة من اصدارات TESLA، وخاصة اصدارات Y من ناحية التصميم.

تسارع مميز .. الكشف عن أبارث 600e Competizione الكهربائية
قدمت أبارث أحدث إضافاتها إلى قطاع السيارات الرياضية المدمجة بالكشف عن الطراز الكهربائي 600e Competizione، الذي يمثل خطوة جديدة للعلامة الإيطالية في توسيع حضورها داخل فئة المركبات عالية الأداء المعتمدة على الدفع الكهربائي. 

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026
تقدم إم جي واحدة من أكثر سياراتها اقتصادية في السوق السعودي من خلال طراز إم جي 5، الذي يأتي بتصميم السيدان وباقة من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب أدوات الحماية.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد