أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر..الكشف عن أبارث 600e الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، منها الكروس أوفر الصغيرة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي، والتجهيزات المتنوعة حسب كل اصدار وفئة.

نظرة شاملة عن XPENG G6 الكهربائية.. هل تنافس تسلا Y؟

تثير سيارة XPENG G6 اهتماماً واسعاً في سوق السيارات الكهربائية، خصوصاً مع توجه العلامات الصينية للمنافسة في الفئة التي تهيمن عليها طرازات مثل تسلا، حيث وضعها البعض في مواجهة من اصدارات TESLA، وخاصة اصدارات Y من ناحية التصميم.

تسارع مميز .. الكشف عن أبارث 600e Competizione الكهربائية

قدمت أبارث أحدث إضافاتها إلى قطاع السيارات الرياضية المدمجة بالكشف عن الطراز الكهربائي 600e Competizione، الذي يمثل خطوة جديدة للعلامة الإيطالية في توسيع حضورها داخل فئة المركبات عالية الأداء المعتمدة على الدفع الكهربائي.

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

تقدم إم جي واحدة من أكثر سياراتها اقتصادية في السوق السعودي من خلال طراز إم جي 5، الذي يأتي بتصميم السيدان وباقة من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب أدوات الحماية.