برلمان

قيادي حماة الوطن عن المشاركة في الانتخابات: صوت كل مواطن رسالة قوة ودعم لمسيرة الاستقرار والتنمية

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة الشيخ زايد، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب تمثل واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً لا يجوز التخاذل عنه، مشيراً إلى أن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم هو الركيزة الأساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح صالح أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في توفير مناخ انتخابي آمن ومنظم يتيح لكل مواطن ممارسة حقه الدستوري بحرية كاملة، وهو ما يستوجب من الجميع تلبية نداء الوطن والمشاركة بفاعلية في هذا العرس الديمقراطي، تأكيداً على الوعي والمسؤولية تجاه مستقبل البلاد.

وأضاف أن صوت كل مواطن هو رسالة قوة، ودعم لمسيرة الاستقرار والتنمية، وخطوة حقيقية نحو برلمان يعبر عن إرادة الشعب وطموحاته، موجهاً الدعوة لجميع أهالي الشيخ زايد للنزول بكثافة والمساهمة في رسم خريطة الغد بإرادتهم الحرة.

وشدد على أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق، بل هي شرف ومسؤولية، وأن مصر تستحق من أبنائها أن يقفوا صفاً واحداً في هذه اللحظة الفارقة دعماً لمسار الدولة وجهود البناء والتنمية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات

