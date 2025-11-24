زيلينسكي يجري اتصالات مع قادة أوروبيين لبحث تقدم محادثات جنيف

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، اتصالات هاتفية مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا.



وقال مكتب الرئاسة الأوكراني ، في بيان ، إن زيلينسكي أطلع القادة على اجتماعات مستشاري الأمن القومي التي انعقدت في جنيف، موضحًا مواقف الأطراف وتقدّم المفاوضات والأولويات الرئيسية.



وأضاف أن أوكرانيا تعمل «بأكبر قدر من البناء»، مشددًا على أهمية دراسة كل خطوة بعناية بالتنسيق مع الشركاء، لضمان سلام دائم وأمن موثوق ، مشيرا الى أن الشركاء الأوروبيين يدعمون موقف أوكرانيا وشعبها.



كما عبّر زيلينسكي عن إمتنان بلاده لجميع القادة والدول التي تساعد أوكرانيا وتقف إلى جانبها على أساس المبادئ والقيم.