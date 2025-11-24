أخبار السيارات| حيلة جديدة لسرقة السيارات .. وأسهل طريقة لاكتشاف الإطارات المزيفة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

تويوتا تلمح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت
أشارت تويوتا إلى خطط لإطلاق نسخة جديدة من هايلوكس بعرض أكبر، موجهة لمحبي الشاحنات العائلية، إلى جانب عودة مرتقبة لطراز GR سبورت الرياضي بنسخة محسنة تجمع بين الأداء والطابع الأوّف-رودي.
 

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
كشف خبراء السيارات عن خدعة بسيطة وسريعة تساعد السائقين في التمييز بين الإطارات الأصلية والمقلدة، وذلك عبر فحص الأرقام المطبوعة على الإطار ومقارنة ملصقات التصنيع، لتجنب مخاطر السلامة المرتبطة بالإطارات المزوّرة.
 

سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا
أظهرت دراسة ألمانية شاملة أن إحدى السيارات الأمريكية تُعد من بين الأكثر عيوبًا في السوق الألماني، مع شكاوى متعددة بخصوص أعطال المحرك والتجهيزات الداخلية مما يؤثر على سمعة العلامة في أوروبا.
 

طريقة جديدة لسرقة السيارات في ثوان.. كيف تحمي سيارتك؟
تحذير أمني من تكتيك حديث يستخدمه اللصوص لسرقة السيارات خلال ثوان، يعتمد على تعطيل أنظمة الاتصال الذكي داخل السيارة. الخبراء يوصون بتركيب أجهزة مضادة للتشويش أو إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي عند ترك السيارة.
 

تعديل ياباني يحول سيارات فولكس فاجن إلى خنافس خارقة
قام مهندسون يابانيون بتحويل سيارة فولكس فاجن بيتل (الخنفساء) إلى نسخة خارقة حديثة من خلال تحسين المحرك، تعليق الأداء العالي، وتزويدها بتقنيات قيادة متقدمة، مما قدم مزيجًا فريدًا بين الكلاسيكية والحداثة.
 

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

انتخابات مجلس النواب

إغلاق لجان السيدة زينب وسط تشديد على الصناديق

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

