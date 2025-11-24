أخبار السيارات| حيلة جديدة لسرقة السيارات .. وأسهل طريقة لاكتشاف الإطارات المزيفة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

تويوتا تلمح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت

أشارت تويوتا إلى خطط لإطلاق نسخة جديدة من هايلوكس بعرض أكبر، موجهة لمحبي الشاحنات العائلية، إلى جانب عودة مرتقبة لطراز GR سبورت الرياضي بنسخة محسنة تجمع بين الأداء والطابع الأوّف-رودي.



أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

كشف خبراء السيارات عن خدعة بسيطة وسريعة تساعد السائقين في التمييز بين الإطارات الأصلية والمقلدة، وذلك عبر فحص الأرقام المطبوعة على الإطار ومقارنة ملصقات التصنيع، لتجنب مخاطر السلامة المرتبطة بالإطارات المزوّرة.



سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا

أظهرت دراسة ألمانية شاملة أن إحدى السيارات الأمريكية تُعد من بين الأكثر عيوبًا في السوق الألماني، مع شكاوى متعددة بخصوص أعطال المحرك والتجهيزات الداخلية مما يؤثر على سمعة العلامة في أوروبا.



طريقة جديدة لسرقة السيارات في ثوان.. كيف تحمي سيارتك؟

تحذير أمني من تكتيك حديث يستخدمه اللصوص لسرقة السيارات خلال ثوان، يعتمد على تعطيل أنظمة الاتصال الذكي داخل السيارة. الخبراء يوصون بتركيب أجهزة مضادة للتشويش أو إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي عند ترك السيارة.



تعديل ياباني يحول سيارات فولكس فاجن إلى خنافس خارقة

قام مهندسون يابانيون بتحويل سيارة فولكس فاجن بيتل (الخنفساء) إلى نسخة خارقة حديثة من خلال تحسين المحرك، تعليق الأداء العالي، وتزويدها بتقنيات قيادة متقدمة، مما قدم مزيجًا فريدًا بين الكلاسيكية والحداثة.

