انتخابات المنوفية: فتح جميع اللجان دون خروقات والدعم اللوجستي يسير بسلاسة

قال القاضي إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية، إن المحافظة تضم 541 لجنة فرعية يتنافس فيها 125 مرشحًا، وأن كافة اللجان تم فتحها في المواعيد المقررة دون تأخير.

وأضاف أبو زهرة أن العملية الانتخابية اليوم سارت على أتم الانتظام، مشيرًا إلى أن بعض اللجان طلبت الدعم اللوجستي وتم توفيره بشكل كامل لضمان سير التصويت بسلاسة.

خروقات أو مخالفات داخل اللجان

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية أن الهيئة لم ترصد أي خروقات أو مخالفات داخل اللجان، وأن جميع الإجراءات تسير وفق خطة واضحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية.