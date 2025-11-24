بفستان حرير.. هند صبري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و خطفت هند صبري الإنظار بإطلالة جذابة ،مرتدية فستان حرير طويل باللون البيج ،مما حازت الصورة علي إعجاب.

وتواصل النجمة هند صبري التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "مناعة" المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026، حيث انضم مؤخرًا النجم خالد سليم إلى قائمة أبطال المسلسل.

مسلسل "مناعة"، من إنتاج شركة United Studios، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين مناوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب هند صبري وخالد سليم.

ويدور مسلسل "مناعة" في إطار اجتماعي تشويقي يتناول العديد من القضايا معاصرة، تجمع بين الدراما الواقعية والتصعيد النفسي.