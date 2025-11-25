طارق الشناوي يكشف تفاصيل جديده عن علاقة الأزهر بمنع فيلم الملحد

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي علي إنه سعيد بقرار القضاء المصري بعرض فيلم الملحد مشيرًا إلى أن القرار يناصر حرية التعبير.

وأضاف «الشناوي: عبر «فيسبوك»: «سعيد جدًا بقرار القضاء المصري الشجاع بعرض فيلم الملحد، القرار فى أعماقه يناصر حرية التعبير، استند قرار المحكمة إلى حصول الفيلم بالفعل على موافقة الدولة ممثلة فى الرقابة على المصنفات الفنية بعرضه».

وعن تعليقه عن أزمة منع الفيلم قال: «هناك من أرسل الشريط عنوة إلى الأزهر الشريف حتى يصطدم مع المؤسسة الدينية رغم انه ليس عملًا دينيًا يجب ان تتم مراجعته من قبل الأزهر الشريف، هذا الحكم يقدم لمحة ايجابية للعالم عن حرية التعبير في بلادي».

يذكر أن فيلم الملحد منع من العرض السينمائي قبل طرحه في دور العرض وهو من بطولة احمد حاتم وحسين فهمى ومحمود حميدة وشيرين رضا وتارا عماد ونجلاء بدر وهو من تأليف ابراهيم عيسى واخراج محمد العدل.