وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
اقتصاد

الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر  2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 47.71جنيه للشراء.

 47.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

-47.71 جنيه للشراء.

- 47.81جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

- 47.71 جنيه للشراء.

-47.81 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي "cib:

-47.72  جنيه للشراء.

- 47.82  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

- 47.70  جنيه للشراء.

- 47.80  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى:
 

- 47.70 جنيه للشراء.

- 47.80  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول:
 

- 47.70 جنيه للشراء.

- 47.80  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى العربى:

- 47.58 جنيه للشراء.

- 47.68  جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

