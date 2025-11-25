الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.71جنيه للشراء.

47.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

-47.71 جنيه للشراء.

- 47.81جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

- 47.71 جنيه للشراء.

-47.81 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي "cib:

-47.72 جنيه للشراء.

- 47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

- 47.70 جنيه للشراء.

- 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى:



- 47.70 جنيه للشراء.

- 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول:



- 47.70 جنيه للشراء.

- 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى العربى:

- 47.58 جنيه للشراء.

- 47.68 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.