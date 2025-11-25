قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

الغربية تواصل عُرسها الديمقراطي.. والمحافظ من مركز السيطرة: غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني، حيث بدأ صباح اليوم الثلاثاء أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

واطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية، المرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة انتظام العمل داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المحافظة، لخدمة 3,658,896 ناخبًا، وتقييم معدلات الإقبال، إلى جانب التأكد من توافر كافة التيسيرات للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم.

وأكد اللواء الجندي خلال المتابعة أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى، وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع استمرار التنسيق اللحظي بين كافة الجهات التنفيذية، مشيدًا بما شهدته المحافظة من التزام وانضباط وإقبال يعكس الوعي الحقيقي لأبناء الغربية.

انتظام عمليات التصويت 

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية داخل اللجان، وتكثيف التواجد في محيطها، ومتابعة الالتزام بالخدمات اللوجستية، والاطمئنان على راحة الناخبين وسهولة وصولهم إلى مقار التصويت.

وشدّد اللواء أشرف الجندي على أن المشاركة في هذا الاستحقاق تعبير صادق عن الانتماء للوطن، موجّهًا التحية للمواطنين الذين أظهروا في اليوم الأول أروع الأمثلة في الوعي الوطني، وداعيًا جموع أبناء الغربية إلى استكمال هذا المشهد الحضاري بالتوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

جانب من اللقاء

كاتب: غياب الناخبين قد يفتح الطريق لمرشح أقل كفاءة

الكاتب الصحفي جمال حسين

جمال حسين: منافسة مشتعلة في دوائر المنوفية والشرقية والدقهلية خلال انتخابات النواب 2025

أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد

انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

