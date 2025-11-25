الغربية تواصل عُرسها الديمقراطي.. والمحافظ من مركز السيطرة: غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني، حيث بدأ صباح اليوم الثلاثاء أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

واطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية، المرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة انتظام العمل داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المحافظة، لخدمة 3,658,896 ناخبًا، وتقييم معدلات الإقبال، إلى جانب التأكد من توافر كافة التيسيرات للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم.

وأكد اللواء الجندي خلال المتابعة أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى، وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع استمرار التنسيق اللحظي بين كافة الجهات التنفيذية، مشيدًا بما شهدته المحافظة من التزام وانضباط وإقبال يعكس الوعي الحقيقي لأبناء الغربية.

انتظام عمليات التصويت

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية داخل اللجان، وتكثيف التواجد في محيطها، ومتابعة الالتزام بالخدمات اللوجستية، والاطمئنان على راحة الناخبين وسهولة وصولهم إلى مقار التصويت.

وشدّد اللواء أشرف الجندي على أن المشاركة في هذا الاستحقاق تعبير صادق عن الانتماء للوطن، موجّهًا التحية للمواطنين الذين أظهروا في اليوم الأول أروع الأمثلة في الوعي الوطني، وداعيًا جموع أبناء الغربية إلى استكمال هذا المشهد الحضاري بالتوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.