بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها.



وظهرت الجندي بإطلالة شبابية، ارتدت فيها بنطال جينز وقميصًا أصفر، بينما حملت باقة من الورد.



و تفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور ، وجاءت بعض التعليقات: "صباح الفل يا جميلة"، "كل الحب والتقدير"، "منوّرة"، "قمرنا نازية الجندي"، "نجمتنا".



ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بشعرها الأشقر ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.



انتعلت نادية الجندي حذاء رياضي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.