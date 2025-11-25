نائب المحافظ يتابع تنفيذ وتعميم مشروع الهوية البصرية ببني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد "بلال حبش "نائب المحافظ، اجتماعاً اليوم ،ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع تنفيذ وتعميم الهوية البصرية للمحافظة، في إطار المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكل محافظات مصر، الذي يهدف لتعزيز الانتماء وإبراز المميزات الحضارية والتاريخية للمحافظة.

ناقش نائب المحافظ المستجدات والإجراءات التي تم تنفيذها والخاصة بمجموعة من المقترحات لتطبيق الهوية البصرية على معالم المحافظة المختلفة،منها تطوير البوابات الرئيسية ومداخل المدن و تحديث واجهات المباني والمحلات التجارية و أعمدة الإنارة، المقاعد العامة، وأماكن الانتظار بما يعكس الهوية البصرية

وفي ختام الاجتماع أكد نائب محافظ بني سويف أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المشاركة لضمان تطبيق المشروع وفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين الصورة الذهنية للمحافظة وتعزيز هويتها البصرية بشكل يعكس مكانتها الحضارية والسياحية.