أحمد موسى يكشف تفاصيل سير المرحلة الثانية وعمليات فرز انتخابات النواب

استعرض الإعلامي أحمد موسى جولات متعددة لعدد من مراسلي قناة "صدى البلد" خلال تواجدهم داخل اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال مراسلو قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة لانتخابات النواب 2025، إن الانتخابات تمت بمنتهى السلاسة والسهولة، بالإضافة إلى الإقبال الكثيف من الشباب والسيدات أمام اللجان في القاهرة والمحافظات.

وأضاف مراسلو قناة "صدى البلد" أن عمليات الفرز في مختلف المحافظات مستمرة، ثم يتم الحصر العددي، ويتم الإبلاغ بعد ذلك للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستقوم بالإعلان عن النتائج بشكل رسمي.

وأوضح مراسلو "صدى البلد" أن فرز الأصوات بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 يتم في 13 محافظة.