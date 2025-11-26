تركب عربيه ايه مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من الطرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات بونتو، وأوبل أسترا، وبيجو 301، وجيب شيروكى، وهيونداي جراند i10 .

فيات بونتو موديل 2016

زودت سيارة فيات بونتو موديل 2016 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جيب شيروكى موديل 1998

تحصل سيارة جيب شيروكى موديل 1998 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة جيب شيروكى موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي جراند i10 موديل 2016

تستمد سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2016 في سوق السيارات المصري 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2016

تنقل قوة سيارة أوبل أسترا موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة أوبل أسترا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 301 موديل 2014

تمكنت سيارة بيجو 301 موديل 2014 من قطع مسافة 172 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة بيجو 301 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .