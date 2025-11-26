قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يقدم نصائح لحماية القلب من الأمراض خلال الشتاء
أسامة رسلان: الأكاديمية العسكرية تصقل شخصية رجل الدين.. والرهان على الكيف لا الكم
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تركب عربيه ايه مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

تركب عربيه ايه مستعملة أوتوماتيك
تركب عربيه ايه مستعملة أوتوماتيك
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من الطرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات بونتو، وأوبل أسترا، وبيجو 301، وجيب شيروكى، وهيونداي جراند i10 .

فيات بونتو موديل 2016

زودت سيارة فيات بونتو موديل 2016 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات بونتو موديل 2016

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جيب شيروكى موديل 1998

تحصل سيارة جيب شيروكى موديل 1998 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيب شيروكى موديل 1998

سعر سيارة جيب شيروكى موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي جراند i10 موديل 2016

تستمد سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي جراند i10 موديل 2016

يبلغ سعر سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2016 في سوق السيارات المصري 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2016

تنقل قوة سيارة أوبل أسترا موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2016

تأتى سيارة أوبل أسترا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 301 موديل 2014

تمكنت سيارة بيجو 301 موديل 2014 من قطع مسافة 172 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 301 موديل 2014

تتوافر سيارة بيجو 301 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري الطرازات السيارات المستعملة فيات بونتو أوبل أسترا جيب شيروكى فيات بونتو موديل 2016

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بسرعة شحن طلقة إليك أفضل باوربنك في الأسواق وبطارية عملاقة إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

أسامة أبو المجد

رابطة التجار: نقل المعارض من أسفل العقارات قد يعيد الفوضى لسوق السيارات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

بالصور

أهمية النشاط البدني والرياضة للأطفال والمراهقين

أهمية النشاط البدني والرياضة للأطفال والمراهقين
أهمية النشاط البدني والرياضة للأطفال والمراهقين
أهمية النشاط البدني والرياضة للأطفال والمراهقين

5 سيارات أقل من 900 الف جنيه بالسوق المصري.. بالسعر والتفاصيل

5 سيارات أقل من 900 الف جنيه
5 سيارات أقل من 900 الف جنيه
5 سيارات أقل من 900 الف جنيه

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد