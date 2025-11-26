السكرتير العام لبني سويف يترأس اجتماع لجنة التنمية المستدامة

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماع لجنة للتنمية المستدامة بالقرى، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وذلك بحضور :نهى محمد"مقرر اللجنة" مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وباقي الأعضاء من:التموين،التعليم،الشباب والرياضة،العمل ، الزراعة، منطقة الوعظ، مطرانية بني سويف، الصحة،تعليم الكبار،المجالس القومية "للمرأة والسكان والأمومة والطفولة"،المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وإدارات :التعاون الدولي، الوحدة الاقتصادية،الإدارة الاستراتيجية ،البيئة ،الاستثمار،المكتب الفني،الموارد البشرية،تنمية القرية، شؤون الإعاقة، السياحة،البنية الأساسية،الصناعات الحرفية )،ورؤساء القرى المستهدفة وبعض الجمعيات الأهلية.

ناقش السكرتير العلام مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية تلك القرى(المسيد الأبيض وأحمد وهبة ، الحكامنة، صفط الخرسا ، بئر جمعة /قمن العروس ، مازورة ، الفقاعي ، كوم الرمل ، حسن موسي)،حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تركز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات

كما تم متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الماضي للجنة ، وعرض تقديمي لما تم تنفيذه من تلك التوصيات ، علاوة على مناقشة وتقييم نتائج الندوات التوعوية التي نفذتها الجهات أعضاء اللجنة بالقرى المستهدفة ( مديرية العمل، إدارة بناء وتنمية القرية، منطقة وعظ بني سويف، مديرية الشباب والرياضة ، المجلس القومي للسكان ، كلية الخدمة الاجتماعية التنموية)، بجانب مناقشة واستعراض بعض المقترحات التي تستهدف إلى تطوير وتحقيق التنمية بتلك القرى



