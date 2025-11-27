جمال عبد الجواد: ترامب يفتقر لرؤية دولية واضحة ويختبر أفكارًا من عالم الأعمال

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشهد السياسي المرتبط بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يفتقر إلى رؤية واضحة أو أفكار مكتملة يمكن نسبها إليه أو إلى الدائرة المحيطة به فيما يخص النظام الدولي.



وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"،، أن قاعدة التأييد لترامب داخل الحزب الجمهوري، خاصة من التيار المحافظ وتيار الصهيونية السياسية، تمارس تأثيرًا كبيرًا على توجهاته الخارجية.



وأشار إلى أن ترامب لا يبدو أنه يمتلك تصورًا متكاملاً في السياسة الدولية، بل يحاول موازنة المعادلات القائمة عبر اختبار مقولات وافتراضات جلبها من عالم الأعمال وتطبيقها على السياسة، رغم الفوارق الكبيرة بين المجالين.



ولفت إلى أن خطاب ترامب السياسي يندر أن يتضمن إشارات إلى القانون الدولي أو الشرعية الدولية أو الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي مفاهيم تكاد تكون غائبة عن رؤيته. وبدلاً من ذلك، يركز على مقولات مثل "السلام عبر القوة" و"الصفقة"، وهو ما يظهر بوضوح في موقفه من الحرب الروسية–الأوكرانية، حين قال للرئيس الأوكراني إنه "لا يملك الآن شيئًا".



وفيما يتعلق بالصراع في غزة، أوضح أن ترامب تعامل مع الملف بذات المنهجية، مقدّمًا مقترحًا من 20 نقطة يرى أنها قد تفتح نافذة جديدة للمنطقة، أما في أوكرانيا، فالوضع أكثر تعقيدًا بحكم ارتباط الصراع ببنية النظام الدولي ذاته، ما جعل خطة ترامب ذات الـ28 نقطة تواجه صعوبات كبيرة وأدخلها في أزمة تنفيذية.



واختتم بأن ترامب يواصل الحديث عن الشرق الأوسط والسياسة الدولية أكثر من حديثه عن القضايا الداخلية الأمريكية، وهو ما يضعه تحت ضغط متزايد، بينما يظل الفاعل الأهم في تحديد اتجاهات السياسة الخارجية هو الحزب الجمهوري.