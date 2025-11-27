قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد بحذاء فاخر من مانولو بلانيك بسعر 4000 دولار
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
توك شو

جمال عبد الجواد: ترامب يفتقر لرؤية دولية واضحة ويختبر أفكارًا من عالم الأعمال

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشهد السياسي المرتبط بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يفتقر إلى رؤية واضحة أو أفكار مكتملة يمكن نسبها إليه أو إلى الدائرة المحيطة به فيما يخص النظام الدولي. 


وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج  "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"،، أن قاعدة التأييد لترامب داخل الحزب الجمهوري، خاصة من التيار المحافظ وتيار الصهيونية السياسية، تمارس تأثيرًا كبيرًا على توجهاته الخارجية.


وأشار إلى أن ترامب لا يبدو أنه يمتلك تصورًا متكاملاً في السياسة الدولية، بل يحاول موازنة المعادلات القائمة عبر اختبار مقولات وافتراضات جلبها من عالم الأعمال وتطبيقها على السياسة، رغم الفوارق الكبيرة بين المجالين.


ولفت إلى أن خطاب ترامب السياسي يندر أن يتضمن إشارات إلى القانون الدولي أو الشرعية الدولية أو الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي مفاهيم تكاد تكون غائبة عن رؤيته. وبدلاً من ذلك، يركز على مقولات مثل "السلام عبر القوة" و"الصفقة"، وهو ما يظهر بوضوح في موقفه من الحرب الروسية–الأوكرانية، حين قال للرئيس الأوكراني إنه "لا يملك الآن شيئًا".


وفيما يتعلق بالصراع في غزة، أوضح أن ترامب تعامل مع الملف بذات المنهجية، مقدّمًا مقترحًا من 20 نقطة يرى أنها قد تفتح نافذة جديدة للمنطقة، أما في أوكرانيا، فالوضع أكثر تعقيدًا بحكم ارتباط الصراع ببنية النظام الدولي ذاته، ما جعل خطة ترامب ذات الـ28 نقطة تواجه صعوبات كبيرة وأدخلها في أزمة تنفيذية.


واختتم بأن ترامب يواصل الحديث عن الشرق الأوسط والسياسة الدولية أكثر من حديثه عن القضايا الداخلية الأمريكية، وهو ما يضعه تحت ضغط متزايد، بينما يظل الفاعل الأهم في تحديد اتجاهات السياسة الخارجية هو الحزب الجمهوري.

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

النائبة منى جاب الله

تعرض النائبة السابقة منى جاب الله لحادث مميت على طريق صلاح سالم بالقاهرة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. موعد ومكان عزاء الإعلامية هبة الزياد

تدريب «ميدوزا - 14»

ناصر سالم: تدريب «ميدوزا - 14» رسالة ردع وطمأنة تؤكد جاهزية القوات المصرية

تجربة أم وأب مع 4 توائم

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق.. معاناة أم وأب مع 4 توائم

بالصور

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

