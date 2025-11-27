جهود مكثفة لضبط المتهمين..مشاجرة عائلية وراء رصاصة رئيس مدينة سابق بقنا

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض واقعة إصابة رئيس مدينة سابق بطلق نارى، حيث تبين أنها مشاجرة عائلية بسبب خلافات على قطعة أرض بنطاق قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

وأثناء المشاجرة أطلق أحد المشاركين فى النزاع طلق نارى استقر فى جسد رئيس المدينة السابق، وأدى لإصابته وجرى نقله بشكل فوري إلى المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة وتمكنت من السيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء للمنطقة، فيما تكثف جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة جمال عثمان 53 عامًا، من منطقة الكرنك، بادعاء طلق نارى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

