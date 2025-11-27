قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
جهود مكثفة لضبط المتهمين..مشاجرة عائلية وراء رصاصة رئيس مدينة سابق بقنا

رئيس المدينة السابق
رئيس المدينة السابق

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض واقعة إصابة رئيس مدينة سابق بطلق نارى، حيث تبين أنها مشاجرة عائلية بسبب خلافات على قطعة أرض بنطاق قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

وأثناء المشاجرة أطلق أحد المشاركين فى النزاع طلق نارى استقر فى جسد رئيس المدينة السابق، وأدى لإصابته وجرى نقله بشكل فوري إلى المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة وتمكنت من السيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء للمنطقة، فيما تكثف جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة جمال عثمان 53 عامًا، من منطقة الكرنك، بادعاء طلق نارى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

قنا مشاجرة عائلية رئيس مدينة سابق قرية الكرنك أخبار قنا

