انهيار مفاجئ لمنزلين يهز قرية الشيخ زين الدين بسوهاج

شهدت قرية الشيخ زين الدين التابعة للوحدة المحلية بشطورة، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، حالة من الذعر بين الأهالي بعد انهيار جزئي مفاجئ لمنزلين متجاورين، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور سارعت الأجهزة المختصة إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينات اللازمة وتأمين المنطقة، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي في منزلين بقرية الشيخ زين الدين التابعة لقرية شطورة.

وبالانتقال والفحص وبالمعاينة الاولية للمنزلين تم التأكد من خلوهما من السكان أثناء حدوث الانهيار، إلى جانب فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين حرصًا على سلامتهم.

وتجري الجهات المعنية في الوقت الحالي مراجعة حالة المنازل المجاورة ورفع تقرير فني يحدد أسباب الانهيار، في إطار متابعة مكثفة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.